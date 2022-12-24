Мир 24 декабря 2022, 01:35 Венгрия заявила о полной готовности боевой группы НАТО Минобороны Венгрии заявило о достижении оперативной готовности боевой группы НАТО РИА «Новости»

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Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию уже к концу сентября. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Криштоф Салай-Бобровницки. Его слова привел ТАСС.

С начала спецоперации на Украине, как напомнил Салай-Бобровницки, в НАТО решили создать четыре дополнительные боевые группы. Их целью служило усиления восточного фланга. Эти группы разместили в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

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Как уточнили в Минобороны Венгрии, итальянский контингент является вторым по численности в этой многонациональной боевой группе, первый — венгерский.

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В сформированную в Венгрии группу входят также военнослужащие, которые прибыли из Соединенных Штатов, Турции, Хорватии, а также Черногории. Они проводили учения в Центрально-Задунайском крае к западу от Будапешта на полигоне Баконь.

Французский депутат Флориан Филиппо ранее поставил Венгрию в пример Евросоюзу в вопросе поддержки Киева. Он отметил, что страна осталась единственным европейским государством, запросившим оценку вооружения и средств, которые отправили на Украину.