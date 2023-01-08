Мир 08 января 2023, 01:05 Венгрия заявила о планах стать региональной державой Советник премьера Венгрии Орбан заявил о намерении страны стать региональной державой РИА «Новости»

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Венгрия намерена добиться статуса региональной державы в Центральной Европе. Об этом советник премьера страны по политическим вопросам Балаж Орбан написал в статье для издания Mandiner.

В ближайшие 10 лет Венгрия планирует добиться того, чтобы выйти из числа среднеразвитых стран и догнать развитые государства. В Центральной Европе власти хотят достичь статуса региональной средней державы.

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По словам Орбана, Венгрия стремится укрепить экономические и политические связи с соседями, а также взять на себя роль посредника между Востоком и Западом.

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Советник премьера добавил, что венгерская экономика способна сочетать «удачные элементы предыдущих моделей». Речь идет об усилении госучастия в развитии, создании налоговой системы для поощрения инвестиций и бизнеса.

Ранее Минобороны страны сообщило, что боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию. С начала спецоперации на Украине в НАТО решили создать четыре боевые группы, которые разместили в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.