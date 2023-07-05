Мир 05 июля 2023, 12:25 Венгрия заявила о планах сохранить здравый подход к сотрудничеству с Россией Глава МИД Венгрии Сийярто: страна сохранит здравый подход к сотрудничеству с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Венгерские власти собираются сохранить прагматичный подход к сотрудничеству с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщил ТАСС.

Венгрия, заверил министр, будет и дальше работать с Россией в сферах торговли, коммуникаций, энергетики. Эти вопросы не должны быть политизированы.

Реклама

Сийярто в связи с этим добавил, что его страна не собирается поддерживать антироссийские санкции в ядерной энергетике. Он подчеркнул, что данная область дает гарантии для энергобезопасности Венгрии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который также является сопредседателем российско-венгерской межправкомисси, посетил Будапешт. На совместной пресс-конференции с Сийярто он подчеркнул, что РФ выполняет все свои обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию.

«Это обеспечивает безопасность населения Венгрии — как энергетическую, так и финансовую, поскольку те условия, на которых в данный момент поставляются (нефть и газ), являются комфортными и позволяют стране развиваться», — сказал Мурашко, которого процитировало РИА «Новости».

Мурашко 5 июля в Будапеште примет участие в Седьмой конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по охране здоровья и окружающей среды.