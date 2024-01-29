Мир 29 января 2024, 04:14 Венгрия заявила, что не поддастся на шантаж Евросоюза Министр по делам ЕС Бока: Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза по Украине Attila Volgyi/XinHua / Global Look Press

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Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза, который пытается заставить страну снять вето на финансирование Украины из бюджета ЕС. Об этом в соцсети написал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя сообщение о планах Брюсселя надавить на Будапешт.

«Венгрия не поддастся на шантаж!» — заявил Бока в своем посте.

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Министр отметил, что угрозы лишить Венгрию причитающихся ей средств лишь подтверждает, что Брюссель использует фонды Евросоюза для политического давления. Бока заметил, что Венгрия не увязывает одобрение поддержки финансирования Украины и доступ к фондам ЕС.

Евросоюз разработал стратегию, нацеленную на экономические слабости Венгрии. Брюссель хочет надавить на Будапешт, чтобы убедить власти страны изменить позицию по финансированию Украины.