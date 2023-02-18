18 февраля 2023, 20:27
Венгрия заявила, что не откажется от экономических связей с Россией
Орбан призвал союзников Венгрии поддерживать экономические связи с Россией
Венгрия намерена поддерживать диалог с Россией и призывает своих союзников поступить аналогичным образом, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Избранный курс страны он обозначил на выступлении в Будапеште, сообщил ТАСС.
«Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и предлагаем это нашим союзникам», — сказал Орбан, говоря о политических приоритетах страны.
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Политик также подчеркнул, что Венгрию не смогут втянуть в украинский конфликт, хотя в НАТО и Евросоюзе хотят продолжения военных действий. Противостояние закончится только переговорами России и США, отметил он.
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Ранее в Венгрии уже заявляли о необходимости отказаться от санкционной политики в отношении России. Президент страны Каталин Новак назвала российскую экономику одной из определяющих в мире.
«Россия была, есть и будет, <…> она не исчезнет и не развалится», — подчеркнула она.
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