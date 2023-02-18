Мир 18 февраля 2023, 20:27 Венгрия заявила, что не откажется от экономических связей с Россией Орбан призвал союзников Венгрии поддерживать экономические связи с Россией РИА «Новости»

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Венгрия намерена поддерживать диалог с Россией и призывает своих союзников поступить аналогичным образом, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Избранный курс страны он обозначил на выступлении в Будапеште, сообщил ТАСС.

«Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и предлагаем это нашим союзникам», — сказал Орбан, говоря о политических приоритетах страны.

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Политик также подчеркнул, что Венгрию не смогут втянуть в украинский конфликт, хотя в НАТО и Евросоюзе хотят продолжения военных действий. Противостояние закончится только переговорами России и США, отметил он.

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Ранее в Венгрии уже заявляли о необходимости отказаться от санкционной политики в отношении России. Президент страны Каталин Новак назвала российскую экономику одной из определяющих в мире.

«Россия была, есть и будет, <…> она не исчезнет и не развалится», — подчеркнула она.