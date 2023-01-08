Мир 08 января 2023, 13:57 Венгрия захотела стать «средней державой» в Центральной Европе Советник Орбана заявил о крахе неолиберальной модели глобализации РИА «Новости»

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Неолиберальная модель мирового порядка, в которой США играли доминирующую роль, уже исчерпала себя, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Он отметил, что пока нельзя сказать, какая модель придет на смену устаревшей, сообщило издание Mandiner.

«Неолиберальная модель глобализации исчерпала себя», — подчеркнул Орбан в опубликованной статье.

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Он пояснил, что современная модель глобализации появилась после распада СССР. В ее основе был однополярный мировой порядок, который возглавили США. Из-за отсутствия регулирования и государственного контроля эта модель начала рушиться. Первый раз это показал мировой кризис, разразившийся в 2008 году.

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Советник премьера Венгрии отметил, что сейчас контуры нового порядка только вырисовываются. На Западе США все еще пытаются сохранить хотя бы частичное доминирование. Для этого американские власти разрывают международные экономические связи и возрождают блоки эпохи холодной войны, подчеркнул он.

Руководство Венгрии такие подходы не приемлет, добавил Балаж Орбан. По его словам, стратегия страны строится на принципе «не разъединять, а соединить». Благодаря этому Венгрия сможет добиться статуса региональной средней державы в Центральной Европе, заключил советник премьера.