Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет до тех пор блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству право на обучение на родном языке. Оно было ограничено в 2017 году после принятия закона о языке.

Венгрия конфликтует с Украиной из-за того, что примерно 150 тысяч этнических венгров были ограничены в использовании родного языка. В особенности, в сфере образования. Об этом Сийярто заявил на саммите стран НАТО в Лондоне.

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«Мы просим не предоставить новые права закарпатским венграм. Мы хотим, чтобы им вернули те, что были раньше», — цитирует венгерского министра Reuters.

Язык является чувствительной проблемой Киева, отметило агентство. Некоторые украинские политики утверждают, что русский язык является наследием советской эпохи, которая подрывает самоидентичность страны.

Поэтому в последние годы наблюдается стремление продвигать украинский язык в государственных учреждениях, школах на ТВ и в СМИ.

Венецианская комиссия за демократию через право Евросоюза в 2017 году призвала Украину обеспечить достаточный уровень преподавания на официальных языках ЕС. Таких, как венгерский и румынский, которые имеют распространение в стране.

Поэтому Сийярто сказал, что Киев должен обеспечить достаточную долю образования для языковых меньшинств в дополнение к мове. Предоставить возможность преподавать на венгерском частным школам и начать новый диалог с меньшинствами.

В октябре, выступая на пресс-конференции НАТО, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполняет все рекомендации Венецианской комиссии.