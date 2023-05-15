15 мая 2023, 21:50
Венгрия заблокировала выделение очередного транша Украине из фонда мира ЕС
Венгрия заблокировала выделение €500 млн из фонда мира ЕС для военной помощи Украине
Венгрия воспротивилась выделению восьмого транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на осведомленный источник в Брюсселе.
«Будапешт, предположительно, потребовал гарантий, что фонд в будущем сохранит свой глобальный горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева», — сказано в материале издания.
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Восьмой транш на сумму 500 миллионов евро планировали отправить на Украину 22 мая, уточнило агентство.
Венгрия выступала против вооружения Украины с начала СВО.
Действия киевского режима против венгерского OTP Bank могут сказаться на отношении страны к антироссийским санкциям. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что в украинском конфликте не будет победителей, зато точно будут проигравшие. Он призвал прекратить боевые действия как можно скорее.
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