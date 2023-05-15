Мир 15 мая 2023, 21:50 Венгрия заблокировала выделение очередного транша Украине из фонда мира ЕС Венгрия заблокировала выделение €500 млн из фонда мира ЕС для военной помощи Украине Freepik

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Венгрия воспротивилась выделению восьмого транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на осведомленный источник в Брюсселе.

«Будапешт, предположительно, потребовал гарантий, что фонд в будущем сохранит свой глобальный горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева», — сказано в материале издания.

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Восьмой транш на сумму 500 миллионов евро планировали отправить на Украину 22 мая, уточнило агентство.

Венгрия выступала против вооружения Украины с начала СВО.

Действия киевского режима против венгерского OTP Bank могут сказаться на отношении страны к антироссийским санкциям. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что в украинском конфликте не будет победителей, зато точно будут проигравшие. Он призвал прекратить боевые действия как можно скорее.