Мир 23 февраля 2024, 21:41 Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза по Украине Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине украинского конфликта РИА «Новости»

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Венгрия заблокировала подписание совместного заявления европейских стран по Украине. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Причину ограничения не раскрыли. По данным одного из собеседников агентства, другая страна Евросоюза, которая не входит в Североатлантический альянс, тоже сомневалась насчет некоторых пунктов совместного заявления.

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Еще 23 февраля должны были опубликовать общее заявление стран ЕС по поводу украинского конфликта. Из-за наложенного Венгрией вето опубликовали только заявление руководства Европейского союза.

Согласно ему, Брюссель выразил готовность усилить давление на Россию для ограничения ее возможностей в ведении военных действий на Украине. Помимо этого в ЕС обещали поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который собирались приурочить к годовщине начала СВО. Ограничения введут против порядка 200 физических и юридических лиц