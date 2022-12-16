Мир 16 декабря 2022, 22:35 Венгрия выступила за скорейшее вступление Украины в Евросоюз — СМИ Bloomberg: власти Венгрии выступили за вступление Украины в ЕС, сохраняя связи с Россией freepik

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Власти Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, при этом страна не намерена терять связи с Россией. Об этом сообщил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Надеемся (на вступление Украины в ЕС — прим. ред.), как только это станет возможным <…> И странам–членам следует оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс», — заявил Орбан.

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Правительство Венгрии поддерживает усилия Украины по вступлению в Евросоюз невзирая на то, что Киев открыто критикует страну за продвижение интересов России в ЕС, отметил советник премьер-министра. Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии в отношении России основана на идее связанности, и им не следует отдаляться друг от друга.

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Евросоюз заморозил финансирование Венгрии из-за позиции страны по Украине. Венгрия могла бы получить от Евросоюза 7,5 миллиарда евро, часть денег могут разморозить, если венгерские власти изменят мнение о помощи Украине, сообщил «Царьград». Будапешт не получит всего 6,3 миллиарда евро, если выполнит условия Брюсселя.