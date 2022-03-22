Венгрия выступила против санкций по энергоресурсам из РФ

Будапешт отказывается поддерживать санкции против поставок энергетических ресурсов из России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе видеообращения по итогам заседания Совета глав МИД стран Евросоюза. По мнению дипломата, подобные меры являются красной линией. Слова Сийятро привело РИА «Новости».

Сийярто, в частности, отметил, что Венгрия «хочет оставаться в стороне». Он подчеркнул, что создание бесполетной зоны над Украиной создаст риск «воздушной войны», об этом надо говорить «открыто и честно». Дипломат сказал, что Будапешт выступает против подобных мер.

«Другие страны-члены все чаще предлагают, чтобы на Украине в ближайшее время также появилась наземная миссия, называемая миротворческой. <…> Отправка на Украину сухопутных сил <…> несет с собой риск сухопутной войны. Нам необходимо этого избежать», — сказал он.

Сийярто также заявил, что Венгрия не станет поставлять оружие Украине и не допустит транзита летального оружия через территорию своей страны.

Ранее сообщалось, что США запретили странам НАТО передавать Украине самолеты, даже старые советские МиГи. Однако в Белом доме решили, что передача любой военной техники вызовет напряженность в и без того непростых отношениях стран Запада и России. К тому же эксперты утверждают, что в украинской армии кадровый голод — воевать и летать скоро будет некому.