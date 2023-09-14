Мир 14 сентября 2023, 00:03 Венгрия высоко оценила слова Путина об ошибке СССР в 1956 году Гуйяш: Венгрия приветствует слова Путина о вводе советских войск в 1956 году РИА «Новости»

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Венгерские власти поддержали слова президента России Владимира Путина о том, что решение СССР о введении войск в Будапешт в 1956 году было ошибкой. Об этом премьер-министр страны Гергей Гуйяш заявил во время брифинга, сообщил ТАСС.

«Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году», — сказал он.

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В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин назвал введение войск Советского Союза в Будапешт и Прагу в 1956 и 1968 годах ошибкой.

По словам российского лидера, внешняя политика стран не должна негативно влиять на национальные интересы других народов. Именно этим сейчас занимаются западные государства, наступая на те же грабли, указал Путин.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что не видит военного решения конфликта на Украине, поэтому выступает за немедленное прекращение огня.