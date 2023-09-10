Мир 10 сентября 2023, 16:38 Венгрия вознамерилась перевести «Пакш» с российского на французское ядерное топливо — СМИ Telex: Венгрия переведет АЭС в Пакше на французское ядерное топливо Freepik

Читать 360tv в

Правительство Венгрии планирует в будущем перевести АЭС в Пакше с российского ядерного топлива на французское, сообщил премьер страны Виктор Орбан на закрытой встрече с участниками Венгерского гражданского форума. Об этом написало издание Telex со ссылкой на источники.

В задачи правительства на ближайшие годы Орбан включил достижение «энергетической самодостаточности», ради которой предполагается перевести работу АЭС «Пакш» с топлива из России.

Реклама

У Франции самое большое в Европе количество ядерных реакторов, страна сама производит для них топливо. Уран импортируется из Нигера, Австралии, Казахстана и Узбекистана. Однако в последнее время поиски альтернативного топлива для российского ВВЭР в основном занималась американская компания Westinghouse.