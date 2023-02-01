Мир 01 февраля 2023, 10:01 Венгрия усомнилась в жизнеспособности Украины Politico: премьер Венгрии Орбан не поверил в суверенитет Украины в будущем РИА «Новости»

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Украина сейчас превратилась в государство, перспективы жизнеспособности которого не выглядят радужными. Об этом в беседе с изданием Politico заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, время в украинском конфликте работает на Россию, а Украина не выглядит стороной, которая способна одержать победу.

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«Украина уже превратилась в Афганистан, это ничейная земля», — привела слова Орбана репортер Лили Байер.

Журналистка предположила, что правительство Венгрии раздосадовано тем, что конфликт на Украине длится почти год.

«Вероятно, Венгрия намеревалась стать мостом между Европой и Россией, получив собственные торговые выгоды. Страна настаивает на скорейшем завершении боевых действий, в то время как остальные продолжают оказывать Украине поддержку», — написала она.

Ранее Орбан пообещал наложить вето, если Евросоюз примет решение ввести санкции против российской ядерной энергетики.