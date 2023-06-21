Мир 21 июня 2023, 21:29 Венгрия указала на «военный психоз» у Европы Глава МИД Венгрии Сийярто: у Европы «военный психоз» Pxhere

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Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине наивно, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поскольку у Европы сейчас «военный психоз». Слова министра привело РИА «Новости».

Будапешт, по словам дипломата, искренне надеется, что в последующие недели с обеих сторон будут освобождены еще много военнопленных. Также, как заметил Сийярто, в Венгрии надеются, что в ближайшее время смысл говорить о военнопленных исчезнет, потому что конфликт закончится.

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«Хотя очевидно, что, судя по нынешней жестокости и военному психозу Европы, это кажется наивной иллюзией», — добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто ранее уже высказывал предположения о том, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время. На это, по его мнению, указывает военная помощь киевскому режиму и «глубокое присутствие» США в стране. Глава венгерского МИД подчеркнул, что киевский режим не сможет сражаться против России без военной помощи со стороны Соединенных Штатов. А достижение мира, по его словам, уже зависит от соглашения между США и РФ.