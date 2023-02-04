Мир 04 февраля 2023, 17:56 Венгрия сохранит переработку нефтепродуктов из России после введения эмбарго Минэнерго Венгрии пообещало сохранить переработку нефтепродуктов из России РИА «Новости»

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Переработка поступающих в Венгрию нефтепродуктов из России после 5 февраля продолжится внутри страны, но без возможности продажи другим участникам рынка. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в официальном заявлении Министерства энергетики Венгрии.

В ведомстве напомнили, что страна при рассмотрении ограничений против России добилась для себя послаблений на поставку нефти и нефтепродуктов, поэтому перерабатывать сырье заводы продолжат, но без поставок в другие государства.

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В министерстве отметили, что общая доля российского сырья на венгерских предприятиях нефтепереработки составляет 30%. При этом в ведомстве не исключили, что в долгосрочной перспективе в условиях нарушений поставок импорта в Европе начнется существенный рост цен.

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С 5 декабря 2022 года страны Евросоюза, США и Великобритания ввели ценовой потолок на морские поставки нефти из России. Начиная с 5 февраля такую же практику распространят на нефтепродукты, которые перевозятся танкерами из нашей страны.

В Еврокомиссии заявили, что введут две предельные цены для дизельного топлива на уровне 100 долларов за баррель и 45 долларов за баррель мазута. Чиновники пояснили, что потолок установили на уровне премий и дисконта к цене сырой нефти марки Brent.

В субботу, 4 февраля, Еврокомиссия окончательно утвердила ценовые потолки на нефтепродукты и подчеркнула, что правила окончательно вступят в силу через 55 дней переходного периода.