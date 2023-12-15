Мир 15 декабря 2023, 10:26 Венгрия сможет еще 75 раз отказать Украине в членстве в Евросоюзе Премьер Орбан: кабмин Венгрии еще 75 раз остановит вступление Украины в ЕС piqsels

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Власти Венгрии не позволят Украине вступить в Евросоюз. Это длительный процесс, и до голосования парламентариев страна еще 75 раз сможет воспользоваться правом вето, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. <…> Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», — сказал он.

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Виктор Орбан прокомментировал решение Евросовета начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Он заявил, что Венгрия ничего не потеряла, потому что это длительный процесс. Даже если дойдет до голосования парламентариев, они смогут наложить вето.

Венгрия выступила против запуска процесса вступления Украины в Евросоюз, потому что она не выполнила три условия из семи. Виктор Орбан назвал интеграцию преждевременной, а переговоры — бессмысленными. Он также заблокировал выделение дополнительных 50 миллиардов евро на помощь киевскому режиму.