Мир 08 декабря 2023, 03:40 Венгрия решила поставить ультиматум Украине и ЕС Zeit: премьер Венгрии Орбан готовит ультиматум для Евросоюза и Украины РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине. Об этом сообщил обозреватель газеты Zeit Ульрих Ладурнер.

По словам немецкого журналиста, Орбан «хочет изменить Евросоюз».

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«Орбан поддерживает прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным и считает политику ЕС в отношении Украины фундаментальной ошибкой», — напомнил он.

Ладурнер выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии может «угрожать» ЕС за счет права вето страны на оказание помощи Украине. Его не остановит тот факт, что для Брюсселя поддержка Киева является «экзистенциальной необходимостью».

Орбан решится на крайние меры, если его призывы к дискуссии о расширении Евросоюза проигнорируют, резюмировал обозреватель.

Венгрия отказалась участвовать во внутриполитических разборках Украины, которые показали ее неготовность присоединиться к Евросоюзу.