Венгрия рассказала о больших потерях Европы из-за антироссийских санкций
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Центральной Европы понесли большие потери после того, как против России ввели экономические санкции. Об этом сообщил ТАСС.
Заявление Петер Сийярто сделал во время интервью японскому общественному телевидению.
«Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, — это мы, страны Центральной Европы», — отметил он.
По его словам, вполне естественно, что между Венгрией и Россией сложились тесные взаимоотношения, ведь они географически близко расположены, сообщил сайт «Русская Планета». Петер Сийярто добавил, что его страна заинтересована в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком.