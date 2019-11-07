Венгрия рассказала о больших потерях Европы из-за антироссийских санкций

Заявление Петер Сийярто сделал во время интервью японскому общественному телевидению.

«Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, — это мы, страны Центральной Европы», — отметил он.

По его словам, вполне естественно, что между Венгрией и Россией сложились тесные взаимоотношения, ведь они географически близко расположены, сообщил сайт «Русская Планета». Петер Сийярто добавил, что его страна заинтересована в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком.