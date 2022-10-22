Венгрия раскритиковала заявление еврокомиссара о «поражении России» | 360°

Мир 22 октября 2022, 05:42 Венгрия раскритиковала заявление еврокомиссара о «поражении России» Госсекретарь МИД Венгрии Менцер назвал опасным заявление еврокомиссара о «поражении РФ» РИА "Новости"

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Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что кризис в Европе закончится вместе с поражением России. Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер высказался против такого «провоенного» мнения, его слова привело РИА «Новости».

«Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно», — заявил венгерский дипломат.

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Он напомнил, что Будапешт выступает на «немедленный мир». По его словам, необходимо прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Брюсселя оказывать помощь Украине. Она считает, что Киев нуждается в поддержке. Однако европейцам не нравится такая политическая линия Евросоюза.

Именно ситуацию на Украине они связывают с нынешним экономическим кризисом, который разразился в еврозоне. Страны наводнили беженцы, на социальные выплаты идет много средств, кроме того, для нужд ВСУ отправляется оружие.