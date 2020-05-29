Венгрия продолжит блокировать работу Комиссии Украина — НАТО
Венгрия готова пойти на компромисс с Украиной по правам этнической общины венгров на территории последней, но пока продолжает блокировать заседания Комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
По данным сайта «Аргументы и факты», Сийярто заявил, что «Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка».
«Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и законом о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье», — уточнил он.