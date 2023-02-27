Мир 27 февраля 2023, 08:46 Венгрия призвала ООН подключиться к расследованию диверсии на «Северных потоках» Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ООН расследовать диверсии на «Северных потоках» Unsplash

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Организацию Объединенных Наций создавали как площадку для диалога, а не объединение единомышленников, поэтому она должна подключиться к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«ООН должна предоставить механизм для такого рода расследования. Думаю, ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования», — сказал он.

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Министр напомнил о миссии организации. Ее, по словам Петера Сийярто, создавали как последнюю инстанцию и площадку для обмена мнениями не только дружественных, но и противоборствующих стран. ООН не должна превращаться в объединение единомышленников. Глава МИД Венгрии отметил, что ее задача — взять на себя ответственность и сыграть в этом деле более значимую роль. В условиях угрозы мировой безопасности организация должна принять в разбирательстве более деятельное участие.

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Он также расценил подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» как теракт. Петер Сийярто назвал это первым в современной истории случаем атаки на такой крупный инфраструктурный объект и заявил, что Венгрия поддержит любое расследование.