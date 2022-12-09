Мир 09 декабря 2022, 05:21 Венгрия призвала готовиться к «нападению» со стороны Евросоюза Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешту нужно готовиться к «нападениям» со стороны Евросоюза Pxhere

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В Венгрии задумались над серьезными нападениями со стороны Евросоюза. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал страну готовиться к такому сценарию, сообщило РИА «Новости». По его словам, «Брюссель и либеральная машина пропаганды» не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

В ходе своего выступления на Форуме гражданской солидарности Сийярто заметил, что сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии.

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«На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям», — призвал министр страны.

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По мнению Сийярто, Брюссель и «международная либеральная машина пропаганды» прибегнут в этом вопросе к разным методам, среди которых и «денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи».

Антикризисная политика Будапешта за последние 12 лет не была «в мейнстриме» ЕС, заметил министр, однако она «всегда была успешной». Венгрия закупила вакцины против коронавируса в России и Китае, когда ЕС ждал препараты западного производства, когда от нее требовали принять мигрантов, страна построила на южной границе забор, а сейчас выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Целью Венгрии Сийярто назвал избежание рецессии. В Европе же «возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов».