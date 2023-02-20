Мир 20 февраля 2023, 02:16 Венгрия призвала Евросоюз воевать вместо России с инфляцией Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз должен бороться с инфляцией, а не с Россией РИА «Новости»

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Евросоюзу нужно начать борьбу с инфляцией, а не вводить новые антироссийские санкции, которые являются «оружием военной политики», наносящим ущерб Европе. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал на своей странице в соцсети.

«Если Брюссель в любом случае хочет воевать, то ему надо бы бороться против инфляции. Он этого не делает. <…> Санкции — это оружие военной политики Брюсселя. Целились в Россию, а попали в Европу», — уточнил он.

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Также Орбан назвал брюссельские ограничительные меры вирусом, который вызвал в Европе болезнь под названием «санкционная инфляция».

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Политик напомнил об обещании Евросоюза с помощью санкций завершить конфликт на Украине и не распространять ограничительные меры на российскую энергетику. Вот только в обоих случаях произошло иначе.

«В Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Таким образом, повышение стоимости газа сопровождается повышением цен на электроэнергию, даже если она была произведена с использованием солнечной энергии или угольных электростанций», — объяснил он.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия намерена поддерживать диалог с Россией. По словам политика, страну не смогут втянуть в украинский конфликт.