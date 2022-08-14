Венгрия признала ошибочность санкций ЕС против России

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал «насквозь ошибочными» санкции Евросоюза против России. Заявление прозвучало на фестивале традиций гуннов и тюрков «Курултай». Об этом написало РИА «Новости».

«Лидеры ЕС в Брюсселе, если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом, могут познать истину турецкой пословицы: „Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой“. <…> Лидеры ЕС со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой», — констатировал Кевер.

По его мнению, это приведет к краху европейской экономики. Спикер венгерского парламента назвал условие, которое поможет преодолеть сложившийся кризис.

«Если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него. Те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хочет разделить его с другими, уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга», — сообщил Ласло Кевер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также признал, что санкции ударили по Европе, а позиции России не пошатнули.