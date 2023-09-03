Мир 03 сентября 2023, 00:43 Венгрия предложила Западу дать гарантии безопасности России и отказаться от приема Украины в НАТО Венгерский политик Гуйяш: Запад должен дать гарантии безопасности России РИА «Новости»

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Для урегулирования украинского конфликта страны Запада должны предоставить гарантии безопасности России и отказаться от идеи принять Украину в НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на выступлении перед студентами летнего университета в Вайте, сообщил ТАСС.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но, ни в коем случае, не членство в НАТО украинцам», — заявил политик.

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По словам Гуйяша, переговоры будут эффективными, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать США.

Кроме того, Гергей Гуйяш усомнился в шансах Украины вернуть территории, отошедшие к России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, что принятие Украины в НАТО будет означать международную угрозу для всех — даже для США. Поэтому, по мнению политика, сейчас альянсу нужно забыть об интеграции Украины и договариваться с Россией о новой структуре безопасности.