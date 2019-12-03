Венгрия предложила России вместе спасать нацменьшинства на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с предложением совместно защищать права национальных меньшинств на Украине. Об этом рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на Украине», — объяснил предложение венгерских коллег, обеспокоенных притеснением этнических венгров на Украине, спикер Госдумы.

По его словам, когда Рада принимала закон о языке, ущемляющий языковые права украинских граждан, всерьез возмутились в мире только два государства: это Россия и Венгрия. Однако Евросоюз делал и до сих пор делает вид, что проблемы не существует. При этом в ЕС защиту прав человека позиционируют как одну из главных задач этого межгосударственного объединения.

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Венгрии как члену Евросоюза удается вести последовательную работу по защите базовых прав человека, подчеркнул российский сенатор Сергей Цеков. Его слова привел сайт «Экономика сегодня».

«Будапешт последовательно блокирует инициативы Украины не только в Евросоюзе, но и в НАТО, объявляя, что не приемлет нарушения прав своих соотечественников. Киеву при этом как-то удалось договориться с Румынией и Польшей, чтобы они подобных действий не вели — то ли Бухаресту и Варшаве вопрос безразличен, то ли подействовали уверения, что ограничения коснутся лишь русского языка», — предположил член Совета Федерации.

Спикер Госдумы между тем призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами национальных меньшинств на Украине. По словам Володина, национализм в современной европейской стране недопустим.

«Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике», — заявил председатель Госдумы.

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Таким образом, и в Совфеде, и в Госдуме к предложению венгерских коллег отнеслись с пониманием. Какими документами будут оформлены эти инициативы, пока не сообщается.

Ранее председатель Госдумы высказал мнение, что в случае продолжения официальным Киевом политики национализма и притеснения национальных меньшинств от Украины могут отделиться некоторые регионы. Как сказал буквально Володин, — «ряд областей».

В Киеве, конечно, парировали, что и они готовы принять от России в подарок «пару областей», на что представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Крым уже побывал в составе Украины и ему это не понравилось.

Во всяком случае, новость о вероятном альянсе российских и венгерских парламентариев наверняка заставит киевские власти тщательнее подготовиться к встрече в нормандском формате, в ходе которой за одним столом встретятся президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Кроме того, накануне саммита Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, где среди прочих тем для обсуждения заявлена тема «дорожной карты» по созданию союзного государства и тема тесного двустороннего партнерства граничащих с Украиной двух дружественных стран.