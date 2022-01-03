Венгрия предложила продлить Европу «до Японского моря»

Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Россией, а не возвращаться во времена холодной войны. Такое мнение высказал в материале для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан.

По мнению Кохана, стремление Запада одновременно противостоять России и Китаю является «абсурдным». При этом аналитик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин создает государство европейского образца.

«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — пояснил аналитик.

Кохан призвал глав западных стран снизить свою зависимость от КНР и начать диалог с Россией, а не «вести холодную войну на два фронта».

Ранее американский аналитик Дэвид Пайн заявил, что Соединенные Штаты Америки могут исключить из состава НАТО прибалтийские страны, если такая надобность будет при стратегическом соглашении с Россией. Он считает, что на территории Прибалтики интересы США не настолько важны и велики, а значит, Вашингтон вполне может «пожертвовать» участием в альянсе Латвии, Литвы и Эстонии.