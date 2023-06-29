Мир 29 июня 2023, 14:04 Венгрия пожаловалась на плачевную ситуацию в Евросоюзе Премьер-министр Венгрии Орбан: в ЕС нет ни мира, ни процветания Unsplash

Читать 360tv в

Евросоюз не достиг своих первоначальных целей — мира и процветания в регионе. Теперь там нет ни первого, ни второго, заявил в Facebook* премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он опубликовал перед открытием саммита Евросоюза в Брюсселе пост, в котором пожаловался на плачевную ситуацию в организации. По словам Виктора Орбана, изначально ее создавали для достижения мира и процветания в регионе, однако не достигли этих целей.

Реклама

«Экономика вызывает все большую тревогу. Сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания», — заявил премьер.

Саммит Евросоюза пройдет 29 и 30 июня. Его участники рассмотрят декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Дипломат заявил СМИ, что дальнейшую поддержку страны определят успехи в ходе контрнаступления.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.