Мир 28 января 2024, 11:49 Венгрия посягнет на Закарпатье после поражения ВСУ Лидер Mi Hazank Тороцкаи: после поражения ВСУ Венгрия потребует Закарпатье Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Если ВСУ потерпят поражение, Венгрия заявит о претензиях на Закарпатье. Об этом заявил лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи на конференции в Будапеште. Об этом написало украинское издание «Европейская правда».

«Если государственность Украины прекратит свое существование, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия», — подчеркнул Тороцкаи.

Он также предрек, что конфликт «разрушит Европу и отправит ее экономику на дно». Партия выступает за немедленное прекращение боев, указал ее лидер.

В 2022 году в День независимости Польши Ласло Тороцкаи также пожелал стране снова иметь общую границу с Венгрией.

Ранее блогер «Голос Мордора» в колонке для «360» предположил, что польскую сторону тоже вполне устроит поражение Украины «при том условии, что Польша зайдет на Галичину и Волынь». Он добавил: украинцы зря возомнили, что поляки их «лучшие друзья».