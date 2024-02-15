Мир 15 февраля 2024, 13:11 Венгрия пошатнула планы ЕС ввести новые санкции к годовщине СВО FT: послы ЕС могли одобрить новый пакет санкций, но помешала Венгрия РИА «Новости»

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Венгрия помешала принять 13-й пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине спецоперации на Украине. Она выступила против включения в черный список представителей Китая, сообщила газета Financial Times.

Послы стран Евросоюза обсудили новый пакет санкций. По информации источника издания, они могли согласовать его, если бы не позиция Венгрии. Представители этой страны попросили время на тщательное изучение проекта.

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«В противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран», — сказал собеседник журналиста.

Один из чиновников уточнил, что Венгрии не понравился пункт о вторичных санкциях. Она выступила против того, чтобы Евросоюз наказывал китайские компании. Несмотря на это, согласование документа продолжат. Его обсудят на встрече министров стран — членов ЕС на следующей неделе.

Влияние будущих санкций на экономику обсудили с представителями США. Кроме Китая ограничения смогут наложить на компании из Турции, Таиланда, Индии и Казахстана. «Известия» сообщили, что их заподозрили в экономических связях с Россией.