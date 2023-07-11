Мир 11 июля 2023, 14:07 Венгрия понадеялась, что Украину не возьмут в НАТО во время саммита в Вильнюсе Глава МИД Венгрии Сийярто: Украину не должны приглашать в альянс на саммите НАТО Unsplash

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Венгрия надеется, что представители НАТО во время саммите в Вильнюсе примут ответственное решение и не станут приглашать Украину в блок. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу М1.

«Очевидно, что о приеме в НАТО страны, находящейся в состоянии конфликта, не может быть и речи. Такая страна не должна становиться членом НАТО, поскольку ясно, что воюющая страна сразу же создаст военную угрозу для всего альянса», — сказал он.

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Министр заметил, что в противном случае все может закончиться общим мировым конфликтом. По его словам, венгерские власти рассчитывают, что на саммите в Литве примут «ответственное решение» по поводу Украины и Североатлантического альянса.

Сийярто отметил, что НАТО — это не только военный союз, но и объединение, которое основано на общих ценностях. Поэтому для вступления в блок нужно выполнить требования не только с военной точки зрения, но и касающиеся важных ценностей. Например, речь идет об уважении, укреплении прав нацменьшинств и их защите.

Саммит НАТО стартует в Вильнюсе уже 11 июля. Тем временем Россия предупредила о негативных последствиях, которые последуют за принятием Швеции в альянс.