Венгрия подтвердила надежность «Спутника V», поступившего в Словакию

Венгерская лаборатория подтвердила надежность «Спутника V», который поступил в Словакию 1 марта. Об этом заявил глава Минздрава Словакии.

«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса „Спутник V“, проведенные в Венгрии, в порядке», — заявил глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский в эфире телеканала TA-3.

Первую партию «Спутник V» Словакия получила 1 марта. Инициаторами выступили Игорь Матович, который тогда был премьер-министром, и глава Минздрава Марека Крайчи. Это спровоцировало скандал: премьер не поставил в известность ни президента республики, ни коллег.

Это решение стоило Игорю Матовичу своего поста: с 1 апреля президент Зузана Чапутова реорганизовала кабмин, после чего Минздрав возглавил Ленгварский, сообщала «Газета.ru».

Ранее Словакия отправила 46 ампул «Спутника V» в одну из сертифицированных лабораторий Венгрии для проверок. РФПИ расценил эти действия как акт саботажа и нарушение контракта, потому что выбранная лаборатория не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.