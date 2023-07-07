Мир 07 июля 2023, 16:38 Венгрия поддержала вступление Швеции в НАТО Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна поддерживает вступление Швеции в НАТО Unsplash

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Венгрия выступила в поддержку вступления Швеции в НАТО. Об этом на пресс-конференции заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова привел ТАСС.

«Мы уже приняли решение по поводу членства Швеции в альянсе, оно положительное», — сказал Орбан.

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Он отметил, что Венгрия находится на постоянном контакте с Турцией и НАТО по этому вопросу.

«Но мы пока не ратифицировали вступление Швеции. Сделаем это, когда будет необходимо, а Венгрия никогда не медлила с решениями», — добавил политик.

Швеция и Финляндия подали документы на вступление в НАТО в мае 2022 года. Среди членов военного блока заявки не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Ранее глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что страна одобрит вступление Швеции в состав НАТО, когда королевство выполнит собственные обязательства по борьбе с международным терроризмом.