Мир 28 ноября 2022, 13:50 Венгрия поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО — СМИ «Коммерсант»: премьер Орбан выступил за вступление в НАТО Швеции и Финляндии РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщил «Коммерсант». Авторы статьи отметили, что теперь расширение альянса должны ратифицировать в Турции.

По словам Орбана, парламент Венгрии рассмотрит вопрос о вхождении новых государств в НАТО во время первой сессии в 2023 году. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просил своего венгерского коллегу ратифицировать расширение альянса максимально быстро.

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Североатлантический альянс открыт для вступления новых участников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, вступление Черногории и Северной Македонии лишь доказывает это. Он добавил, что двери НАТО открыты и для Украины.

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Замглавы МИД Александр Грушко назвал безумием размышления о возможном членстве Украины в альянсе. По его словам, это не укрепит безопасность НАТО.