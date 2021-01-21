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    21 января 2021, 13:20

    Венгрия первой в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса

    Андрей Иванов

    Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций РФПИ.
    Венгрия первой в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса

    «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», — приводит агентство текст сообщения РФПИ.

    Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение отечественной вакцины.

    «Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее «Спутник V» зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Россия первой в мире создала вакцину от 2019-nCoV.

    В РФ уже началась масштабная вакцинация. В рамках кампании российские власти планируют привить более половины населения страны без учета детей и переболевших ковидом. Этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.