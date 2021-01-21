Венгрия первой в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», — приводит агентство текст сообщения РФПИ.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение отечественной вакцины.

«Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее «Спутник V» зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Россия первой в мире создала вакцину от 2019-nCoV.

В РФ уже началась масштабная вакцинация. В рамках кампании российские власти планируют привить более половины населения страны без учета детей и переболевших ковидом. Этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.