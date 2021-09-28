Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с Россией

Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Будапешта, особенно в энергетической сфере, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Так он ответил на претензии Киева по поводу заключенного с «Газпромом» контракта на поставку газа в обход Украины.

Венгрия, по его словам, действует исходя из своих национальных интересов, и контракт, о котором идет речь, не имеет отношения к энергетической безопасности Украины и ее спору по данному вопросу с Россией, отметило Reuters.

Власти Венгрии делают все возможное для обеспечения теплом жителей страны, подчеркнул министр иностранных дел.

«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии по обеспечению отоплением в зимний период. На такие решения не могут извне влиять другие страны», — заявил Сийярто. Он также призвал Украину не политизировать экономические интересы других государств.

Накануне стало известно о том, что «Газпром» и Венгрия договорились о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно. Контракт рассчитан на 15 лет. Украинская сторона разочаровалась в Венгрии после подписания долгосрочного контракта с «Газпромом».

Директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что Украина может значительно сократить или вообще остановить транзит газа в Венгрию из-за этого контракта.