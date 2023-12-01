Мир 01 декабря 2023, 10:41 Венгрия отказалась ветировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС Орбан: Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Венгрия не станет применять право вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, потому что правила сообщества не дают такой возможности. Вместо этого страна предложила вообще не выносить вопрос на повестку дня саммита, который состоится в декабре. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан. Его процитировало РИА «Новости».

«Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определенные темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны все страны-члены», — подчеркнул он.

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Решение по началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть принято при условии, если все страны — члены ЕС выразят свое согласие. Ветировать нечего. Решения никакого по этому вопросу нет, пояснил премьер-министр.

По его словам, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии. Поэтому Орбан предложил не выносить на повестку дня этот вопрос.

В конце ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что в Евросоюзе пока не пришли к согласию по началу переговоров о членстве Украины. Кроме того, страны ЕС даже не договорились о предоставлении республике 50 миллиардов евро.