Мир 30 июня 2023, 17:44 Венгрия отказалась давать Украине деньги, пока та не отчитается о 70 миллиардах евро Премьер Орбан: Венгрия не даст Украине денег, пока она не отчитается о 70 млрд евро Unsplash

Читать 360tv в

Венгрия выступает против предложения Еврокомиссии в ближайшие три года выделить Украине 50 миллиардов евро и направить на это дополнительные взносы в бюджет Евросоюза. Вначале Украина должна отчитаться о том, куда делись деньги, полученные ею до этого, подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан в эфире местной радиостанции Kossuth.

«Мы больше не будем давать деньги Украине, пока они не скажут нам, куда делись 70 миллиардов долларов, которые мы выделили ранее», — подчеркнул он.

Реклама

Кроме того, Орбан убежден, что нужны переговоры, а не накачка Украины вооружением. Он не согласился с подходом «больших игроков», заключающемся в том, чтобы давать Украине деньги и ждать ее победы. По словам премьера Венгрии, за полтора года результат от таких действий «нулевой, даже отрицательный»: Россию победить не удалось, ее экономика не разрушена, а Европа страдает от высокой инфляции. Из-за постоянной помощи Украине Евросоюз находится уже «на пределе своих возможностей», а между тем контрнаступление ВСУ «идет трудно», и больших надежд на него возлагать не приходится, констатировал Виктор Орбан.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild он заявил, что Украина «больше не суверенная страна», она осталась без денег и оружия и зависима от помощи Запада. Если США захотят мира, «будет мир», подчеркнул Орбан.