Мир 25 января 2024, 15:17 Венгрия отказалась блокировать учреждение фонда военной помощи Украине Bloomberg: Венгрия не станет препятствовать созданию фонда помощи ВСУ piqsels

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Венгрия согласилась с необходимостью создания фонда военной помощи Украине, через который Евросоюз сможет направить ВСУ пять миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Представитель Венгрии заявил изданию, что страна не станет возражать против учреждения фонда, но может блокировать пакет помощи в 50 миллиардов евро.

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«Это будет означать отмену решения, принятого ранее на этой неделе, когда Венгрия заявила, что выступает против реформирования механизма ЕС о компенсации странам-участницам расходов за отправленное Украине оружие», — указали в агентстве.

Ранее глава Министерства финансов Бельгии Винсент Ван Петегем признался, что у Евросоюза нет запасного плана на тот случай, если Венгрия будет блокировать выделение Украине 50 миллиардов евро, проинформировал сайт kp.ru. Он выразил надежду, что государства смогут договориться между собой на саммите 1 февраля.