Венгрия опасается миллионов беженцев в случае конфликта на Украине

Если произойдет эскалация конфликта на Украине, оттуда массово начнут бежать люди. Число беженцев может достигнуть миллионов. Власти Венгрии надеются, что удастся избежать повторения ситуации с беженцами из Югославии в 90-х годах. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

Кроме того, Орбан считает стратегической ошибкой ЕС попытки закрыться от сотрудничества с Россией. По словам политика, так Евросоюз сам передает свои возможности в экономике Китаю, сообщило «РИА Новости».

Орбан отметил, что санкции против России приводят Европу в тупик. Он добавил, что не может повлиять на внешнюю политику всего Евросоюза. Именно поэтому, по его словам венгерские власти разработали собственную модель. Они остаются членами ЕС и НАТО, но при этом не отказываются сотрудничать с Россией. Венгрия доказала, что это реально, отметил Орбан.

Ранее подобное мнение об антироссийских санкциях подтвердили и в венгерском МИДе. Глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сказал, что его страна не наложила вето на ограничения против России, потому что не хотела нарушать европейское единство. Однако потом стало ясно, что все санкции оказались провальными.