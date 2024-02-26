26 февраля 2024, 20:37
Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО
Парламент Венгрии утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО
Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Итоги заседания транслировали на сайте высшего законодательного органа страны.
«Решение принято», — сказал ведущий заседания.
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Большинство депутатов отдали свои голоса за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. По итогам голосования за высказались188 парламентариев, еще шестеро были против.
Венгрия стала последней страной в НАТО, которая одобрила шведскую заявку.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс. В своем сообщении в соцсети X он заявил, что членство Швеции якобы сделает НАТО «сильнее и безопаснее».
Месяц назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию страной членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Шведские власти подали заявку на присоединение к блоку в 2022 году.
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НАТО
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