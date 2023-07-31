Мир 31 июля 2023, 05:03 Венгрия обвинила Словакию во лжи относительно обсуждения сроков конфликта на Украине Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: глава МИД Словакии лжет о сроках конфликта на Украине РИА «Новости»

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер упрекнул министра иностранных дел Словакии Мирослава Влазовского во лжи или короткой памяти, когда тот заявил, что в ЕС не обсуждались сроки продолжения конфликта на Украине. Свое мнение Менцер написал в социальной сети Facebook*.

Влаховский ранее разместил в Twitter пост, в котором написал, что «не помнит ни одного обсуждения» на заседаниях Евросоюза, где оговаривались бы сроки продолжения конфликта на Украине. Менцер обвинил словацкого министра во лжи.

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«На прошлой встрече министры иностранных дел ЕС обсудили предложение, согласно которому мы должны тратить по пять миллиардов в год в течение следующих четырех лет на финансирование поставок оружия на Украину», — ответил на это Менцер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал лицемерными рассуждения ЕС о конфликте на Украине и санкциях против России. Если в начале конфликта от санкционных пакетов ждали приближения мира, то сейчас утверждают обратное — что от санкций не ожидали этого. Евросоюз лицемерно призывает к продолжению конфликта.

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