Венгрия обвинила Джорджа Клуни в работе на Сороса

Американский актер Джордж Клуни раскритиковал правительство Виктора Орбана. В свою очередь, в венгерском правительстве заявили, что мужчина находится на стороне инвестора Джорджа Сороса.

В интервью журналу GQ Клуни назвал консерватора Орбана и Венгрию примером «гнева и ненависти» в мире. После этих слов министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Клуни ему нравится в качестве актера, но в истории и политике тот обладает довольно ограниченными познаниями.

Кроме того, официальный представитель правительства в Будапеште отметил, что Клуни руководит инвестор венгерского происхождения Джордж Сорос. Правительство Венгрии использует Сороса в качестве козла отпущения и распространяет о нем антисемитские стереотипы, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Сорос использует любую возможность для нападения на венгерское правительство. Разочаровывает то, что существуют актеры, воюющие на стороне Сороса», — заявил спикер информационного центра венгерского правительства Орс Фаркаш.

Ранее американский актер говорил, что виделся с Соросом. Но, по его словам, это было всего один раз — во время заседания ООН.