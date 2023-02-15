15 февраля 2023, 01:21
Венгрия объяснила позицию Запада по переговорам Украины с Россией
МИД Венгрии: Запад ждет более выгодных военных условий для переговоров по Украине
Западные страны уверены, что Украина должна продолжать военные действия, а переговоры о мире инициировать в случае более выгодной ситуации на поле боя. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировал ТАСС.
Венгерский политик провел переговоры с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.
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«Мы хотели бы видеть прекращение огня и начало мирных переговоров на Украине немедленно. Но позиция Франции, как и позиция других европейских стран, отличается от нашей», — сказал он в интервью венгерским журналистам.
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По словам главы МИД Венгрии, страны Запада ждут более благоприятных условий с точки зрения военной ситуации для Украины, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Сийярто призвал «немедленно прекратить страдания людей».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина превратилась в государство, перспективы жизнеспособности которого не выглядят радужными. По его мнению, время в украинском конфликте работает на Россию, а Украина не способна одержать победу.
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