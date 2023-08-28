Мир 28 августа 2023, 14:22 Венгрия не увидела военного решения конфликта на Украине Президент Венгрии Новак: у конфликта на Украине нет военного решения РИА «Новости»

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Венгрия не видит военного решения конфликта на Украине, поэтому поддерживает немедленное прекращение огня. Об этом заявила президент страны Каталин Новак в интервью интернет-изданию Index.

По словам венгерского лидера, такое решение не приведет к устойчивому миру на Украине в долгосрочной перспективе.

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«Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — отметила Новак.

Она сообщила, что озвучила это твердое мнение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому как в частном порядке, так и публично. Новак встречалась с президентом Украины в Киеве 23 августа.

Венгерский лидер добавила, что Украина стремится к миру в меньшей степени, чем ее страна. Венгрия присоединится к международным усилиям по поиску путей урегулирования конфликта, подытожила глава государства.

Новак ранее отмечала, что скоро наступит время для решения конфликта на Украине. По мнению президента Венгрии, уже можно говорить, как строить мир, но условия для объявления конкретного плана пока не возникли.