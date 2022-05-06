Венгрия не поддержит включение патриарха Кирилла в санкционный список

Венгрия не поддержит санкции, которые будут предусматривать ограничения в отношении лидеров церкви. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

Он сообщил, что власти Венгрии не поддержат включение патриарха Московского и всея Руси в санкционный список Евросоюза. Санкции ЕС в отношении российского энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, добавил он.

«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — сказал он.

Ранее AFP сообщило, что Евросоюз предложил ввести санкции в отношении патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила такой вариант развития событий.