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Венгрия не поддержала постановление против России, угрожающее энергетике страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна против угрожающих энергобезопасности санкций

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Венгрия никогда не поддержит санкции против России, которые бы создали угрозу энергобезопасности страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто на 66-й ежегодной сессии наблюдения за работой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Возможно, вы знаете, что ЕС готовит новый пакет. Мы не поддержим, как не поддерживали ранее, какие-либо ограничения, которые затрагивают угрозу безопасности нашей системы энергообеспечения», — сказал он.

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По словам главы МИД Венгрии, предложение, которое бы поставило под вопрос защиту инвестиций в управление по атомной энергии, принято не будет.

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Петер Сийярто отметил, что никакие ограничительные требования не соблюдаются. Венгрия предполагает строительство и обслуживание объектов.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии заявил, что санкционная политика Евросоюза полностью провалилась, поскольку в результате экономика всех стран союза оказалась в рецессии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что в отношении России ввели 11 тысяч санкций.

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