В вопросе сопротивления антироссийским санкциям Венгрия не одинока, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, выступая на форуме «Транзит» в городе Тихань. Страны Евросоюза не осмеливаются проводить независимую политику в собственных интересах из-за «либерального мейнстрима», отметил глава МИД, его слова процитировало РИА «Новости».

«Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти», — заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что в этом Венгрия не одинока. Министр заявил, что это фактор «политической стабильности и политического мужества», которым другие государства не обладают. Сийярто рассказал, как другие министры иностранных дел обращались к нему по вопросу ограничения поставок нефти из России. Несколько коллег спросили его: «Петер, ты же против, да? Мы с тобой!».

Атмосфера за пределами Америки и Европы не соответствует тому, что показывают либеральные СМИ, заявил Сийярто на том же форуме. Он заявил, что либеральной политике не хватает уважения к другим государствам.