Мир 09 января 2024, 17:00 Венгрия назвала условие снятия вето на помощь Украине Politico: Венгрия снимет вето на помощь ВСУ в случае ежегодного пересмотра суммы Министерство обороны Украины

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Венгрия готова выделять деньги Украине, если голосование по размеру финансовой помощи будет проходить каждый год. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, власти страны согласились выделять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов каждый год вместо ранее предложенного разового пакета на 50 миллиардов. Однако европейским чиновникам идея не понравилась: они сочли, что этот подход не гарантирует стабильного финансирования Украины и на практике на практике Венгрия может ежегодно блокировать помощь, предоставляемую Украине Евросоюзом. Один из дипломатов, с которым пообщались журналисты издания, заметил, что «бюджет ЕС — это многолетняя структура», согласовывать его из года в год невозможно.

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В декабре лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите выделение Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз найдет некие альтернативные источники.